Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı

Serkan Güneş 32 yaşındaydı. Mersin’de bulunan bir un fabrikasında çalışıyordu. Ek iş olarak ise Ozan Müzik Merkezi’nde bağlama ve gitar dersi veriyordu. Bu işe 1,5 yıl önce başlamıştı. Bu süre zarfında onlarca çocuğa ders verdi.

ANNE DIŞARIDA BEKLEDİ

F.B. isimli çocuğu da annesi de bu kursa yollamak istiyordu. Güneş ile görüştüler ve anlaştılar. 20 Nisan günü F.B. isimli çocuk annesiyle beraber kursun yolunu tuttu. F.B. ders için kursa girerken annesi ise çocuğunu dışarda bir mekânda beklemeyi tercih etti.

MUTFAKTA YAŞANAN KABUS

Annenin ayrılmasının ardından eğitmen Güneş, markete gitti. Marketten dondurma ve çikolata aldı. Çocuğa “hadi gözü kapalı tat bulma oyunu oynayalım” dedi. Çocuğu mutfağa götürdü ve gözlerini kursta bulunan sarı bir bez parçasıyla kapattı. Önce marketten aldığı çikolatayı denetti, sonra dondurmayı, daha sonra ise cinsel organını…

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuk hemen oradan uzaklaşıp dışarıda bulunan annesinin yanına gitti. Kurstan ayrılan çocuk annesine yaşadıklarını anlattı. F.B.’nin ailesi karakola giderek şikayetçi oldu. Güneş gözaltına alındı.

‘HER ÖĞRENCİME ÇİKOLATA, DONDURMA VERİRİM’

Fail Güneş Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade de, “F.B. sıkılmıştı. ‘Gözü kapalı tat bulma oyunu oynayabileceğimizi’ söyledim. F.B.’nin gözünü uzunca bir bezle bağladım. Ardından çikolatayı ve dondurmayı denettim. Ne olduğunu bildi. Dondurma erimeye başlamıştı. F.B.’yi alıp mutfağa götürdüm. Müzik malzemeleri kirlenmesin istedim. Ben her öğrencimin dikkati dağıldığında ödül amacıyla çikolata, dondurma vermekteyim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkemeye çıkarılan Serkan Güneş, 22 Nisan 2025 günü Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.

ÇOCUKLAR KONUŞTUKÇA KARANLIK ARTTI

Güneş’in tutuklanması kurstaki dehşetin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkardı. Duydukları karşısında çocuklarıyla konuşan aileler zifiri bir karanlıkla karşılaştı. 7 çocuk yaşananları tek tek anlattı.

‘2 AYDA 10 KEZ OYUN OYNATTI’

9 yaşındaki N.Ç.’nin anlattıkları da korkunçtu. N.Ç. ise yaşadığı istismarı şu sözlerle anlatıyordu: Bana önce salatalık, sonra muz denetti. Daha sonra fermuarını açtığını duydum. Ağzıma kötü bir tat geldi. 2 ay boyunca 10 defa bu oyunu oynattı bana. Ayrıca bana etek almıştı. Giymemi istedi. Giyindiğim sırada videomu çektiğini fark ettim” dedi.

YENİ MAĞDURLAR ÇIKABİLİR

Güneş son 1,5 yılda yaşları 6 ile 15 arasında değişen onlarca çocuk ile temasa geçti. İstismara uğrayan çocuk sayısının 7’inin çok üzerinde olduğu iddia ediliyor. Savcılığın bu kursa giden çocukların aileleriyle temasa geçip geçmediği bilinmezken, Güneş’in ders verdiği müzik kursu ise aynı isimle faaliyete devam ediyor. Şimdi gözler Savcılık soruşturmasında…