Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak

ENFLASYON VE BORÇLARDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Talep enflasyonu söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirten Selçuk Geçer, “Piyasada gerçek anlamda bir talep yok, insanlar sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Selçuk Geçer, dış ticaret açığının mart itibarıyla aylık 7 milyar doları, üç aylık toplamda ise 22 milyar doları aştığını ve kısa vadeli dış borcun 173 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Reel sektörün döviz açığının ise 155 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.