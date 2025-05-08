Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
Ekonomist Selçuk Geçer, küresel piyasalarda artan belirsizlik ve Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın ve döviz yatırımcılarına yönelik uyarılarda bulunan Selçuk Geçer, "Dalga büyüyor, hazırlıksız olan kaybeder" ifadeleriyle yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının ons fiyatının 3.287 dolara, gram altının ise 4.050 TL seviyelerine çıktığını hatırlatan Selçuk Geçer, bu rakamların çoğu yatırımcı için sürpriz olduğunu ancak piyasa dinamiklerinin sürekli değiştiğini vurguladı. Selçuk Geçer, altının uzun vadede yükseliş trendini koruduğunu ve ons fiyatının 4.000 hatta 4.500 dolara ulaşabileceğini öngördü.
JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTINI DESTEKLİYOR
Dünya genelinde Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze krizi ve Çin-ABD ticaret gerilimleri gibi gelişmelerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini belirten Selçuk Geçer, OECD’nin son raporlarına atıf yaparak küresel belirsizliğin son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti. Selçuk Geçer, portföylerde altının ağırlığının artırılması gerektiğini ve Dünya Bankası'nın 2024 yılı için öngördüğü rekor altın fiyatları beklentisinin dikkate alınmasını önerdi.
ABD'DEKİ SİYASİ GELİŞMELER VE ÇİN ETKİSİ PİYASALARI ZORLUYOR
ABD’de yaklaşan seçim sürecinin ve Donald Trump’ın Fed’e yönelik eleştirilerinin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çeken Selçuk Geçer, bu tür gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Ayrıca Çin’in BRICS ülkeleriyle ABD’ye karşı iş birliği çağrısının, küresel enflasyon baskısını artırabileceğini ve bunun altın fiyatlarına yeni bir ivme kazandırabileceğini belirtti.
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PROGRAM EKSİKLİĞİNE ELEŞTİRİ
Türkiye ekonomisine ilişkin sert eleştirilerde bulunan Selçuk Geçer, “Türkiye’de kapsamlı bir ekonomi programı bulunmuyor. Sadece para politikasıyla süreç yönetilmeye çalışılıyor” dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikalarının dar gelirli kesimi, üreticileri ve ihracatçıları olumsuz etkilediğini ifade eden Selçuk Geçer, kurun baskılanarak olumlu bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak bu tablonun gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
ENFLASYON VE BORÇLARDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ
Talep enflasyonu söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirten Selçuk Geçer, “Piyasada gerçek anlamda bir talep yok, insanlar sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Selçuk Geçer, dış ticaret açığının mart itibarıyla aylık 7 milyar doları, üç aylık toplamda ise 22 milyar doları aştığını ve kısa vadeli dış borcun 173 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Reel sektörün döviz açığının ise 155 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.
YAŞAM MALİYETİ VE GELİRLER ARASINDAKİ MAKAS DERİNLEŞİYOR
Selçuk Geçer, TÜİK verilerine olan güvenin azaldığını ve çalışanların maaşları ile yaşam maliyeti arasındaki uçurumun giderek arttığını vurguladı. Türk-İş’in açıkladığı verilere göre açlık sınırının asgari ücretin yaklaşık 2 bin TL üzerinde olduğunu, yoksulluk sınırının ise asgari ücretin dört katına yaklaştığını ifade etti.
YAPISAL REFORM ÇAĞRISI: "FATURA AĞIR OLUR"
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik risklerin aşılabilmesi için yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Selçuk Geçer, aksi halde ortaya çıkacak tablonun hem vatandaşlar hem de devlet bütçesi açısından ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. “Acil önlem alınmazsa bu yük doğrudan halka yansıyacak” dedi.