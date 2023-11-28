Robert De Niro’nun ödül törenindeki konuşması kesildi

ABD'li aktör De Niro, ödül törenindeki konuşmasının değiştirildiğini söyledi. De Niro, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine haber verilmeden çıkarıldığını belirtti.

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Robert De Niro’nun ödül törenindeki konuşması kesildi

ABD'li aktör Robert De Niro, New York’ta 33’üncüsü düzenlenen Gotham Ödülleri’nde Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile başrollerini paylaştığı “Dolunay Katilleri” filmine ödül vermek üzere çıktığı sahnede, hazırladığı konuşmayı okumaya başladı.

BBC’nin haberine göre, konuşmasını yarıda keserek “Konuşmamın başı değişmiş, kesilmiş. Bundan haberim yoktu” diyen De Niro, konuşmasında Trump’ı eleştirdiği kısımların kendisine sorulmadan çıkarıldığını belirtti.

Konuşmasının orijinal metnini telefonundan okumaya devam eden De Niro, Trump’ın yalanlarına atıfta bulunarak “Eski başkan görevde olduğu 4 yıl boyunca bize 30 binden fazla kez yalan söyledi ve şu anki intikam kampanyasında da hızını kesmiyor” ifadelerini kullandı.

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