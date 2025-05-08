AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Alışveriş merkezleriyle ilgili yasal düzenlemelerde kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, belirlenen niteliklere sahip olmayan bina ve işletmeler artık “AVM” ifadesini kullanamayacak.
Yönetmeliğe göre, alışveriş merkezi statüsünü kazanabilmesi için yapıların proje aşamasında belirli kriterleri sağlaması ve yapı ruhsatına “AVM” ibaresinin açıkça işlenmesi gerekecek. Bu kapsamda, yapı ruhsatı başvuruları yalnızca yönetmelikte tanımlanan standartlara uygun projeler için kabul edilecek ve uygun olmayan projelere bu unvan verilmeyecek.
ORTAK KULLANIM ALANLARININ VARLIĞI ZORUNLU HALE GELDİ
Yönetmeliğe getirilen önemli bir diğer düzenleme ise alışveriş merkezlerinde ortak kullanım alanları zorunluluğu oldu. Yapılan değişiklikle, AVM projelerinde ortak kullanım alanlarına mutlaka yer verilmesi şart koşuldu. Ortak kullanım alanları tanımına, tüketicilerin doğrudan kullanabileceği alanlar dahil edilirken, doğrudan kullanıma kapalı dış cephe, çatı gibi alanlar bu kapsama alınmayacak. Bu doğrultuda, ortak kullanım alanı içermeyen projeler için yapı ruhsatı düzenlenmeyecek ve söz konusu projeler alışveriş merkezi olarak nitelendirilemeyecek.
BÜYÜK VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ AVM’LER İÇİN DENETİM VE ASKIYA ALMA ŞARTLARI
Yeni yönetmelik, alışveriş merkezlerinin faaliyetlerine yönelik denetim ve askıya alma mekanizmalarını da ayrıntılı biçimde tanımlıyor. Satış alanı 10 bin metrekarenin altında olan veya 30’dan az işyerine sahip AVM’ler için yükümlülükler resen veya başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından doğrudan uygulanabilecek.
Öte yandan, satış alanı 10 bin ila 20 bin metrekare arasında olan alışveriş merkezlerinde, faaliyette olan işyerlerinin yarısından fazlasının boş kalması veya bu merkezlerin ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren perakende işletmeler tarafından işletilmemesi durumunda, AVM’nin faaliyeti Ticaret Bakanlığı tarafından askıya alınabilecek. Bu adımın, alışveriş merkezlerinin işlevselliğini yitirmemesi ve tüketicilere yönelik hizmetin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulanıyor.
ORTAK GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN RAPORLAMA ZORUNLULUĞU
Yönetmelikte yer alan bir diğer önemli düzenleme ise alışveriş merkezlerinin mali şeffaflığını artırmaya yönelik oldu. Buna göre, her yıl bir önceki takvim yılına ait ortak gelir ve gider raporu hazırlanacak ve Nisan ayının sonuna kadar alışveriş merkezindeki tüm perakende işletmelere sunulacak. Bu raporda, ortak gelir ve giderlerin tür ve tutarları ayrı ayrı gösterilecek. Aynı zamanda, birim satış alanına düşen ortak gider tutarı, boş işyerleri ile işyeri sahipleri tarafından perakende işletmeler adına karşılanan ortak giderler gibi ayrıntılı bilgilere de yer verilecek. Söz konusu düzenlemenin, alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren perakendecilerle işletmeci firmalar arasındaki mali ilişkileri daha şeffaf hale getirmesi hedefleniyor.
YENİ UYGULAMA İLE HEM TÜKETİCİLER HEM İŞLETMELER KORUNACAK
Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bu düzenlemelerle, alışveriş merkezleri kavramının doğru şekilde tanımlanması, tüketicilerin yanıltılmaması ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin haklarının korunması amaçlanıyor. Özellikle ortak kullanım alanları ve mali raporlamaya ilişkin getirilen zorunlulukların, hem tüketici memnuniyetini hem de işletmelerin şeffaflığını artırarak sektöre düzen getirmesi bekleniyor.