AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak

BÜYÜK VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ AVM’LER İÇİN DENETİM VE ASKIYA ALMA ŞARTLARI

Yeni yönetmelik, alışveriş merkezlerinin faaliyetlerine yönelik denetim ve askıya alma mekanizmalarını da ayrıntılı biçimde tanımlıyor. Satış alanı 10 bin metrekarenin altında olan veya 30’dan az işyerine sahip AVM’ler için yükümlülükler resen veya başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından doğrudan uygulanabilecek.

Öte yandan, satış alanı 10 bin ila 20 bin metrekare arasında olan alışveriş merkezlerinde, faaliyette olan işyerlerinin yarısından fazlasının boş kalması veya bu merkezlerin ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren perakende işletmeler tarafından işletilmemesi durumunda, AVM’nin faaliyeti Ticaret Bakanlığı tarafından askıya alınabilecek. Bu adımın, alışveriş merkezlerinin işlevselliğini yitirmemesi ve tüketicilere yönelik hizmetin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulanıyor.