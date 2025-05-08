Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek

"BARINMA İHTİYACI OLANLAR SATIŞTAN KAÇINMALI"

Bir ya da iki konutu olan kişilerin, barınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğini belirten Mert Başaran, "Çok sayıda evi olanlar için satış seçeneği düşünülebilir. Ancak tek veya iki evi olanlar, zorunlu kalmadıkça satmamalı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla konutlar yenileniyor ve uzun vadede tekrar değer kazanıyor" ifadelerini kullandı.