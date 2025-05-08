Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek
Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, deprem sonrasında ev satışı ve arsa alımıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ev sahiplerinin panikle yanlış adımlar atmaması gerektiğini vurgulayan Mert Başaran, geçmişte yaşanan tecrübelerden ders çıkarılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran, özellikle deprem sonrası dönemlerde gayrimenkullerini değerinin altında satmak zorunda kalanların mağduriyet yaşadığını hatırlatarak, "Panik anlarında evinizi değerinin altında almak isteyenler çıkacaktır. Sakın evinizi kaptırmayın" dedi. 1999 Marmara Depremi sonrasında da benzer bir durumun yaşandığını aktaran Mert Başaran, o dönemde ucuza satılan evlerin birkaç yıl içinde değer kazandığını, ancak satıcıların uzun yıllar evsiz kaldığını dile getirdi.
"BARINMA İHTİYACI OLANLAR SATIŞTAN KAÇINMALI"
Bir ya da iki konutu olan kişilerin, barınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğini belirten Mert Başaran, "Çok sayıda evi olanlar için satış seçeneği düşünülebilir. Ancak tek veya iki evi olanlar, zorunlu kalmadıkça satmamalı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla konutlar yenileniyor ve uzun vadede tekrar değer kazanıyor" ifadelerini kullandı.
ARTIŞ DEVAM EDECEK!
İstanbul’daki genç nüfus oranına da dikkat çeken Mert Başaran, "İstanbul’da hâlâ ciddi bir konut ihtiyacı var. Genç nüfusun sisteme katılmasıyla önümüzdeki 20-25 yıl boyunca konut talebi sürecek. Bu nedenle şu anda ev satan biri kısa vadede mutlu olabilir ancak uzun vadede pişmanlık yaşayabilir" uyarısında bulundu.
"DEPREMDEN SONRA ARSA ALIMINDA DA TEMKİNLİ OLUN"
Arsa yatırımları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Mert Başaran, deprem sonrası dönemde arsa fiyatlarının hızla yükseldiğini söyledi. "Depremden önce satılamayan arsalar bir anda ilgi görmeye başladı. Ancak aşırı fiyat artışları nedeniyle zarar etme riski var. Bu yüzden aceleci davranılmamalı" dedi.
"SÜRECİ SAKİN BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİN"
Panikle yapılan yatırımların zarar getirebileceğini vurgulayan Mert Başaran, hem ev satışı hem de arsa alımında birkaç ay bekleyerek piyasanın dengelenmesini önerdi. "Deprem sonrası yaşanan ani talep artışları fiyatları şişiriyor. Sakinleşmeyi bekleyip, daha makul fiyatlarla işlem yapmak daha sağlıklı olur" şeklinde konuştu.
"ARZ VE TALEP DENGESİNİ UNUTMAYIN"
Ekonomide en temel kuralın arz-talep dengesi olduğunu hatırlatan Mert Başaran, "Talep oluştuğunda ve arz sınırlı olduğunda fiyatlar artar. Bu döngüyü bilerek hareket etmek gerekir. Hem alıcılar hem satıcılar fırsatçılık suçlamasından kaçınmalı, sağduyulu davranmalıdır" ifadelerini kullandı.