Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre, İçişleri Bakanlığı tarafından bir kez daha uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre, sürücüler ehliyetlerini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileyebilecek. Yenileme işlemi yapılmayan eski tip ehliyetlerin geçersiz sayılacağı bildirildi.

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi kapsamında, eski sürücü belgelerinin yenilenme süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, şu anda Türkiye genelinde 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin kullanımda olduğunu belirtti. Nüfus müdürlükleri ve sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukları azaltmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmesi için bu kararın alındığı vurgulandı.

YENİLEME ÜCRETİ BELİRLENDİ

Eski tip ehliyetini değiştirmek isteyenler için 15 TL ödeme yapılacak. Yeni tip sürücü belgesini yenileyecek olanlar ise toplamda 769 TL ücret ödeyecek. Bu ücret, başvuru sırasında tahsil edilecek.

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler - Resim : 1

YENİLEMEMEYENE PARA CEZASI UYGULANACAK

Ehliyet yenileme işlemini belirtilen tarihe kadar gerçekleştirmeyenler için idari para cezası uygulanacak. 31 Temmuz 2025 sonrasında eski tip ehliyet ile trafiğe çıkan sürücülere 12 bin 978 TL idari ceza kesilmesi öngörülüyor. Sürücü belgeleri, bu tarihten itibaren geçersiz kabul edilecek.

GEREKLİ BELGELER LİSTESİ AÇIKLANDI

Ehliyet yenileme işlemi için başvuru sahiplerinden şu belgeler talep edilecek:

– Mevcut eski tip sürücü belgesi
– Sürücü sağlık raporu
– Biyometrik fotoğraf (1 adet)
– Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler - Resim : 2

Ayrıca, başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor. Vatandaşların, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payını da vergi dairesi müdürlükleri aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalar üzerinden ödemesi gerekiyor.

BAŞVURULAR NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN YAPILACAK

Ehliyet yenileme işlemleri, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden yapılabilecek. Sürecin son gününe kadar işlemlerin tamamlanması gerektiği hatırlatıldı.

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