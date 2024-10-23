'Baba Beni Güldürsene' Filmi 8 Kasım'da Vizyonda

Yönetmen koltuğuna Emrah Aguş'un oturduğu, başrollerinde Ahmet Kürşat Öçalan ve Aylin Akpınar'ın yer aldığı "Baba Beni Güldürsene" filmi, 8 Kasım'da sinemaseverle buluşacak.

Yapımcılığını Wovie, Retropro ve DMC'nin üstlendiği filmin basın toplantısı BANDO Post Production House'de gerçekleştirildi.

Yönetmen Emrah Aguş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin üç kuşağın hikayesini anlattığını aktararak, "Burada, son dönem herkesin gündeminde olan 'aile dizilimi' meselesinin yansımalarını izliyoruz. Baba karakterinin kendi babasıyla yaşadığı sıkıntıların, kızıyla ilişkisine yansıdığını gördüğümüz bir hikayemiz var. Filmimizin, sadece çocukların değil ailelerin izlemesi gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum. Herkesin fazlasıyla güleceği, bazı anlarda da hüzünleneceği çok güzel bir aile filmi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yapımcı Özgür Akbaş, sinemaseverleri, çocukların merkezde olduğu bir aile komedisinin beklediğini belirterek, filmin bir baba ile kızının ilişkisine odaklandığını söyledi.

Filmdeki babanın temel özelliğinin sakarlığı olduğunu vurgulayan Akbaş, "Karşımızda hayatla ilişkisi biraz problemli, uyum sorunları yaşayan bir baba var. Kızı ise bunun tersine, son derece akıllı ama okulunda arkadaşları tarafından zorbalık görüyor. Akran zorbalığı şu anda çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar bu durumu ailelerinden saklayabiliyor. Filmde de babanın bütün bu sorunları nasıl çözdüğünü ve kızının arkadaşlarıyla bağını yeni baştan nasıl kurduğunu izliyoruz. Baba Beni Güldürsene, son derece eğlenceli ve güzel animasyonların olduğu bir aile filmi oldu." dedi.

Oyuncu Ahmet Kürşat Öçalan, çok güzel bir aile filmi olduğunu dile getirerek, "Ben filmde hem eşiyle hem de kızıyla arasını düzeltmeye çalışan bir baba karakterini canlandırıyorum. Karakterin temel amacı, daha eğlenceli bir baba olmaya çalışmak. Ekip olarak son derece eğlenerek çalıştık ve güzel bir ürün ortaya koyduk. Herkesi filmimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Merve Sevi, çekimlerde çok eğlendiklerini söyleyerek, "Herkesi çok eğlenceli, çok güzel bir film bekliyor. Son derece kıymetli bir kadromuz vardı. Ben de filmde, son derece zeki bir kızın annesini oynadım. İzleyenlerin mutlu olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Oyuncu Levent Özdilek, kaybedilen değerlerin çocuklar üzerinden anlatıldığı kıymetli bir filmde yer aldıklarını vurgulayarak, "Ailelerin çocuklarını da yanlarına alarak izlemesi gereken bir işe imza attığımızı ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk oyuncu Aylin Akpınar, filmin çok eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Ekip olarak çok güzel bir uyum yakaladık. Herkesin ailesiyle beraber gelebileceği bir film oldu. Biz çekerken çok güldük. İzleyenlerin de güleceğini düşünüyorum." dedi.

Filmde, Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı'nın yanı sıra çocuk oyuncular Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı ve Ela Şafak da rol aldı.

Kaynak: AA