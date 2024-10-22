Türkiye'nin Oscar Adayı Filmi İlk Kez Televizyonda

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz’un 2024 Oscar adayı seçilen Hayat filmi ilk kez televizyonda yayınlanacak. Demirkubuz, filmin TRT 2’de ilk kez 22 Ekim Pazar günü 21.30’da izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

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Türkiye'nin Oscar Adayı Filmi İlk Kez Televizyonda

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un merakla beklenen filmi Hayat, Türkiye’nin bu yılki Akademi Ödülleri’ndeki “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Oscar adayı olarak seçildi. Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filmin 22 Ekim Pazar akşamı saat 21.30'da TRT 2’de ilk kez ekrana geleceğini duyurdu.

Türkiye'nin Oscar Adayı Filmi İlk Kez Televizyonda - Resim : 1

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "HAYAT, pazar 21.30'da TV’de ilk kez TRT 2'de."

Filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dadak yer alırken, Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz ve Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncular da kadroda dikkat çekiyor.

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