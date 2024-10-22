Türkiye'nin Oscar Adayı Filmi İlk Kez Televizyonda

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un merakla beklenen filmi Hayat, Türkiye’nin bu yılki Akademi Ödülleri’ndeki “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Oscar adayı olarak seçildi. Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filmin 22 Ekim Pazar akşamı saat 21.30'da TRT 2’de ilk kez ekrana geleceğini duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "HAYAT, pazar 21.30'da TV’de ilk kez TRT 2'de."

Filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dadak yer alırken, Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz ve Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncular da kadroda dikkat çekiyor.