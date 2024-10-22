Atatürk’ü Anlatan İlk Animasyon: 'Mustafa' Filminin Galası Yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan "Mustafa", animasyon filmi serisinin galası Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Gala'ya CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen ve Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldı.

Oyuncu Altan Erkekli’nin seslendirmesi ve araştırmacı-yazar Erol Mütercimler’in danışmanlığında çekilen Mustafa filminin müziklerini ise Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur seslendirdi. 1 milyon dolara mal olan ve 25 Ekim 2024'te 400’den fazla sinema salonunda izleyiciyle buluşacak Mustafa’nın yapımcılığını ise Kamuran Ayna ve Emir Cömert üstlendi.

Filmin yapımcılarından Emir Cömert şunları kaydetti:

"Uzun zaman düşündüğümüz, kısa sürede yaptığımız bir yapım oldu bu. Çok ciddi kaynaklardan faydalanarak bir senaryo çıkardı Ali Hakan arkadaşımız. Erol Mütercimler'in çok ciddi bir desteği oldu bize. İyi bir yapım çıkardığımızı düşünüyorum. Bunu yaparken de öncelikle şunu düşündük. 'Neden çocuklarımıza kendi kahramanlarımızı tanıtmıyoruz' dedik ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan başladık. Doğumundan 12 yaşındaki döneme kadar anlatan bir yapım oldu. Umarım izleyenler beğenirler. Okullarda verilen eğitime de ciddi bir katkı sunacağını düşünüyorum bu projenin. Bütün çocuklarımızı filmimize bekliyoruz."

Filmin senaryo danışmanlığını yapan Erol Mütercimler, "Bu film için değil ama Atatürk'ün biyografisi için senaryo çalışmalarımız vardı ama o filmler çekilemedi. Şimdi bu film çok özel bizim için. İlk planlamamız üç bölüm. Bugün galasını yaptığımız film 12 yaşına kadar olan Atatürk'ün çocukluğu. Türk halkı Atatürk dedi ama onun öncesi Mustafa idi, Askeri okula gitti Mustafa Kemal oldu, sonra bağımsızlık savaşını kazandı, laik cumhuriyeti, bu devleti kurdu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Türk halkı ona yalnızca Atatürk dedi ama Atatürk diye tanımladığımız bu büyük aktör acaba çocukken hangi koşullarda yetişti? İnsanlık tarihinin göreceği bu büyük devrimci çocukluk döneminde acaba nasıl bir vizyona sahipti? Nasıl yetişti? O okullara nasıl gitti? İşte o Atatürk özellikle çocuklukta nasıl bir bellek biriktirdi, onu bu filmde paylaşmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

'KEŞKE ONUN KURDUĞU REJİMİ HEPİMİZ BENİMSEYEBİLSEK'

'Mustafa' filminin Yenimahalle, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde galasının yapılmasından kıvanç duyduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu daha detaylı bir şekilde film bizlere gösteriyor. Hangi zor şartlar altında çocuk olarak büyümüş, öksüz olarak büyümüş, hangi sıkıntılardan geçmiş, sonra bir askeri mektebe giderek orada askeri eğitimi alarak bir büyük başarıyı elde etmiş. Yapımcılarına teşekkür ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Keşke onun kurduğu rejimi, onun kurduğu cumhuriyetin ilkelerini hepimiz benimseyebilsek" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Olağanüstü bir yapıt olduğunu düşünüyorum. Aslında bu günlerde bu çok önemli. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını unutturmaya çalışıyorlar. Bir sürü düzen kuruldu, yıkıldı ama Mustafa Kemal Atatürk'ün düzeni yıkılmadı, yıkılmayacak da. İlelebet payidar kalacak, biz de onun bekçileri olacağız. Bunun için bugünlerde Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmek, onun yapıtlarından bahsetmek, onun filmini yapmak, yaptıklarını anlatmak herhalde dönem itibariyle en önemli olduğu dönem bu dönem."

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, film hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu çok farklı anlatırlar. Karga kovalayan falan filan ama aslında Mustafa Kemal, Mustafa daha doğrusu erken yaşta babasını kaybettikten sonra kendine bir mücadele alanı belirlemiş. O fikirsel mücadeleyi ve aslında özgürlük, hürriyet aşkı o küçük yaşlardan itibaren hayatına şekil vermiş ve geleceğine, hedeflerine doğru yön almış bir çocukluk geçirmiş" ifadelerine yer verdi.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar hep Atatürk'ün tüm yaşamıyla ilgili filmler, belgeseller olmuştu. Özellikle çocukluk yaşamını daha böyle derinlemesini inceleyen böylesi güzel bir yapımda da emeği geçenlere herkese teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101. yılında ona layık eserler yapmaya, ona layık kuşaklar olmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ise "Filmin mentalitesi benim çok hoşuma gitti. Çocuklara Mustafa Kemal'in hayatı bir çizgi film ile anlatılması, Atatürk sevgisinin bu şekilde aşılanması bence çok anlamlı. Çünkü Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. O gençlik de çocukluktan bir yerlere gelecek" dedi.

Kaynak: ANKA