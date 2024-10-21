Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne Geri Sayım

Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nin bu yıl 19'uncusu düzenlenecek. Festival 1-2-3 Kasım'da gerçekleşecek.

Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne Geri Sayım

Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nin bu yıl 19’uncusu düzenlenecek. Antik çağlardan beri bolluğun, bereketin, barışın, adaletin ve bilgeliğin sembolü olan zeytin ağacının, zeytinin ve zeytinyağının, Ayvalık’ın atmosferiyle bir araya geldiğinde doyumsuz bir lezzet ve özel bir nefaset kazandığını vurgulayan Başkan Mesut Ergin, şu ifadeleri kullandı:

Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne Geri Sayım - Resim : 1

“Festivali'mizin 19. yılında, yıllar öncesine dayanan köklü tarih ve geleneklerimizle bir kez daha buluşuyoruz. Zeytinin başkenti Ayvalık’ta, dünyada önemli noktalarda olan zeytin ve zeytinyağı markalarımız, yerel üreticilerimizin eşsiz ürünlerinin sergilendiği stantlar, sembolik zeytin hasatları, hasat yarışmaları, gastronomi etkinlikleri, uluslararası paneller, söyleşiler, yöresel atölyeler ve konserler ile dopdolu bir festival programı sizleri bekliyor."

Kaynak: ANKA

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