Şükran Ovalı Herkesi Çok Üzmüştü! İyi Haber Sonunda Geldi
Show TV'nin dün ekrana veda eden dizisi Kalpazan'ın Canan'ı Şükran Ovalı'nın ekran vedası kısa sürecek. Şükran Ovalı'nın bu vedası hayranlarını yıkmıştı. İyi haber çok geçmeden geldi ve Show TV'nin dün ekrana veda eden dizisi Kalpazan'ın Canan'ı Şükran Ovalı yeni dizisiyle ekrana dönüyor.
Show TV'nin dün ekrana veda eden dizisi Kalpazan'ın Canan'ı Şükran Ovalı yeni dizisi için sete çıkmak için gün sayıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şükran Ovalı Ay Yapım’ın yeni dizi projesi “Yeni Bir Gün”le el sıkıştı. Dün akşam Canan rolüne hayat verdiği ve etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Kalpazan dizisi ekrana veda eden Ovalı, yeni dizisinde “Özlem” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Başarılı oyuncu dizide 3. çocuğunu dünyaya getiren ve eşi ortadan kaybolunca da avukatlık işine geri dönmek zorunda kalan Nehir’in (Ezgi Mola) yakın arkadaşını canlandıracak.
Çağrı Bayrak’ın yöneteceği diziyi Rana Mamatlıoğlu ile Bekif Baran Sıtkı yazıyor.
Yeni Bir Gün Dizisine Yeni Oyuncular
Öte yandan ''Yeni Bir Gün'' dizisinin kadrosuna genç yetenekler de dahil olacak.