Şükran Ovalı Herkesi Çok Üzmüştü! İyi Haber Sonunda Geldi

Show TV'nin dün ekrana veda eden dizisi Kalpazan'ın Canan'ı Şükran Ovalı yeni dizisi için sete çıkmak için gün sayıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şükran Ovalı Ay Yapım’ın yeni dizi projesi “Yeni Bir Gün”le el sıkıştı. Dün akşam Canan rolüne hayat verdiği ve etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Kalpazan dizisi ekrana veda eden Ovalı, yeni dizisinde “Özlem” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.