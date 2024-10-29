MasterChef Türkiye'de Kıyasıya Rekabet! Bir Oyun Her Şeyi Değiştirdi

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün kaptanlık oyunu oynandı. Mücadele öncesi yarışmacılarla sohbet eden şefler, Onur’un istatistik başarısıyla yarışmayı domine ettiği ve son haftalarda başarılı tabaklarıyla Akın’ın istatistik listesinde 4. sıraya yükseldiğini açıkladı.

Hakan'ın elenmesi üzerine konuşan Nigar, "Hiç bilmediğim bir sebepten bana kin besledi. Hiçbir zaman nedenini tam olarak anlayamadığım bir olaydı. Her seferinde farkındaysanız özür dileyip düzeltmeye çalıştım, yaşına verdim ama olmadı. Son hafta sonu da bir sıkıntı daha yaşadık. Onun yüzünden ben de rahatsızlandım. Arkadaşlar beni hastaneye götürdüler, tansiyonum 15'e çıktı. Panik atak yaşamaya başladım. Tekrar rahatsızlandım ama bunu ben düzeltmek isterken o istemedi. Ben bunlarla daha çok kamçılandım" dedi.

Nigar ile Hakan'ın tartışması hakkında konuşan Kaan, "Hakan'ı çok seviyordum. Çok komik, dürüst bir adam. Onun gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Kafasını biraz fazla taktı. Taktığı konularda da baştan sona kadar haklıydı. Başka da yorumum yok bu konuyla ilgili. Zaten herkes biliyor. Bilinmeyeler de var ama onlar bilinmeyen olarak kalsın" ifadelerini kullandı.

Ardından kaptanlık yarışı için en az 30 adet profiterol yapan yarışmacılar mücadele etti. Tadım yapan şeflerden Somer Sivrioğlu, Şirin'in tabağında yeterli sayının olmadığını düşünüp tek tek saydı. Ve Şirin toplamda 28 profiterol yaptığı için tabağı değerlendirmeye alınmadı.

Gecenin en iyi profiterollerini yapan Kerem, Emre, Onur, Beyza, Ezgi ve Eda'dan mavi takım kaptanlığını kazanan Ezgi oldu. Ezgi kırmızı takım kaptanı olarak Kaan'ı seçti. Takımlarını kuran ikili, ardından kaptanlık düellosu için tezgah başına geçti.

Kaptanlık düellosunda gelen ürünlerin ağırlığını tahmin etmeye çalışan Ezgi ve Kaan'dan kazanan Kaan oldu. Düelloyu kazanan Kaan, karşı takımdan istediği bir yarışmacı ile kendi takımından birini değiştirmeye hak kazandı. Onur'un takımına gelmesini isteyen Kaan, Beyza'yı da karşı tarafa yolladı.

Böylece haftanın takımlar şu şekilde oldu. Ezgi'nin kaptan olduğu mavi takımda; Beyza, Eda, Şirin, Akın, Alper, Erim yer alırken; Kaan oluşturduğu kırmızı takımda ise şöyleydi: Kerem, Onur, Emre, Semih, Muratcan, Nigar.