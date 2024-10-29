Ahu Yağtu'ya Tahliye Talebi

Ahu Yağtu'nun Ortaköy'de kirada oturduğu dairenin sahibi olan Esin Özgür ve Muharrem Ömer Özgür çifti, ünlü oyuncunun Bebek’te kendi mülkü olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşınan davada, çiftin avukatı, Türkiye Borçlar Kanunu'nun 352’nci maddesine göre, aynı ilçede oturmaya elverişli bir konutu olan kiracının tahliye edilmesini isteyebileceklerini belirtti.

Özgür çifti, Yağtu'nun Bebek'teki mülkünün varlığını Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden öğrendiklerini ifade etti. Ahu Yağtu ise Bebek'teki mülkünün konut olarak yaşanabilecek nitelikte olmadığını öne sürerek davanın reddini istedi.

Yağtu'nun avukatı tarafından sunulan cevap dilekçesinde, söz konusu taşınmazın geçmişte mağaza olarak kullanıldığı, daha sonra iş yeri olarak kiraya verildiği ve bu nedenle konut kullanımına uygun olmadığı vurgulandı.

Ayrıca, ünlü oyuncunun ve 11 yaşındaki çocuğunun güvenlik gerekçesiyle güvenlikli bir sitede yaşamaya ihtiyaç duyduğu, Bebek'teki mülkün ise bu güvenlik koşullarını sağlamadığı belirtildi.

Kaynak: Hürriyet