Ceyda Düvenci'nin En Gururlu Anı! Kızı Konuğu Oldu, Stüdyoda Duygusal Anlar Yaşandı

Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler 29 Ekim özel programında, 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü ağırladı. Ceyda Düvenci, "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum" ifadeleriyle programı başlatırken, kızı Melisa da "Ben de... Yani şimdi ayıp olmasın ama, burayı çok görüyordum. Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci'nin 'Cumhuriyet senin için ne demek?' sorusuna kızı Melisa, "Benim arkadaşım geçen yıl bizim koroda şunu demişti; Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik istikbaliyle büsbütün yeni bir hayatın habercisi olmuştur" yanıtını verdi.

Müzikle ilgilendiğini ifade eden Melisa Akgün, "Müzisyen değilim ama müzik tutkum var. Büyüyünce müzisyen olmak istiyorum. Cumhuriyet bana çok gurur veren bir şey. Arka planda üretme açısından da beni çok kurtaran bir şey. Özgür hissediyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyordum hep. Ve 2022 yılında ilk ilhamım geldi, kendim için bir şey yazdım. Sonra bu müzik aşkı üçüncü yıla kadar gitti. Sonra sana hep bir şey yazıyorum. Mor Çiçek var, sana doğum gününde gizli gizli yaptığım bir beste" dedi.

'ATATÜRK BURADA OLSAYDI...'

Melisa Akgün, Düvenci'nin 'Atatürk burada olsaydı, ona ne söylerdin?' sorusunu şöyle cevapladı:

"Bak bunu hiç düşünmedim, keşke bana evde sorsaydın... Mantıklı düşünmeye çalışıyorum. 'Atam, sen bizi bu günlere getirmek için var gücünle çalıştın. Bizim gibi kıymetli evlatların var. Allah sana uzun ömür versin, hep beraber yaşayıp mutlu mutlu günler görelim' derdim. Atatürk şu anda eminim bizi görüyor, bütün rahmetlilerimiz gibi... Yukarıdan görüyor bizi şu an Atamız. Milli bayramlara çok kıymet veriyorum, seviyorum. Kutlamaları da seviyorum. Bayram olsun, doğum günü olsun... Normal kutlamaları da seviyorum ama bayramlar benim için başka bir anlam taşıyor. 23 Nisan Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fark etmez; bütün bayramlar benim için çok kıymetli ve ölene kadar da kıymetli kalmaya devam edecek."

'GELECEKTE SAHNEDE OLACAĞIM'

Melisa Akgün, bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ettiğini şöyle anlattı:

"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntüde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."

'ÇOCUKLARI DÜŞÜNMESİ BENİ ÇOK ETKİLİYOR'

Düvenci'nin 'Atatürk'ün en beğendiğin özelliği ne? Neden?' sorusuna Melisa'dan şu yanıt geldi:

"Atatürk'ün en beğendiğim iki özelliği var. Ve bunu bazen çok garip buluyorum, özellikle 10 Kasım günü. Yani bütün yabancı dilleri bilmesi, yabancı dile çok kabiliyeti var Atamızın. Bir de her şeyden önce çocukluğundan beri galiba yanlış hatırlamıyorsam, bizleri, insanları ve çocukları düşünmesi beni çok etkiliyor. Hayvanlara da olan düşüncesi beni çok etkiliyor. Tüm Türkiye'ye..."

Melisa, "Büyüklerden daha çok ilham almak istiyorum. Bana rehberlik edin istiyorum. Bunu sadece müzik için söylemiyorum' ifadelerini kullandı.

'İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN'

Düvenci, kızıyla olan programını sonlandırırken, "Canım kızım, Melisam, bal köpüğüm programıma konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyorum" dedi. Melisa ise, "Ben teşekkür ederim. Bunu daha önce hayal ediyordum, ki senin kızın olduğum için söylemiyorum. Gerçekten senden habersiz olsa da bu kıymetli programı izliyordum daha önce ve burada olmak benim için ayrı bir gurur. Bu programı benimle açtığın için de sana teşekkür ediyorum. İyi ki benim annemsin, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

'EVLATLAR BÜYÜR, KARŞINIZA OTURUR...'

Gözyaşlarını zor tutan Düvenci, "Ağlamayacağım... Gururdan gözyaşları sel olur, evlatlar büyür karşınıza oturur, hayallerinden bahseder, sizler de dinlersiniz. Gün gelir programınızın sahibesi olur. Şükür ki bir Cumhuriyet kadınıyım, şükür ki bu ülkede bir anneyim, şükür ki Melisam ve Alim var" ifadelerini kullandı.