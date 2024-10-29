Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve İş İnsanı Ural Kaspar Evlendi! Gelinliği Tartışma Yarattı

"Sen Anlat Karadeniz" dizisindeki Nefes karakteriyle tanınan İrem Helvacıoğlu, birkaç ay önce iş insanı Ural Kaspar ile bir ilişkiye başlamıştı. İkili, duygularının karşılıklı olduğunu ifade ederek tanıştıkları yerin Ural’ın Anadolu Yakası’ndaki restoranı olduğunu söylemişti. Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, sonunda evlilik kararı aldı.

İrem Helvacıoğlu, "Uzun zamandır bu günü planlıyorduk. Çok yakın arkadaşlarımızla birlikte bu mutlu anı paylaşmak istedik. Şu an heyecanlıyız" diye belirtti.

Gelinlik olarak tercih ettiği ceket benzeri tasarım ve beyaz külotlu çoraplarıyla dikkat çeken Helvacıoğlu, sosyal medyada birçok yorum aldı. Ural Kaspar ise krem rengi takım elbise ve spor ayakkabıyla dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu'nun gelinliği ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi