Sandık Kokusu'nda Kadro Değişikliği! Dört Ayrılığın Ardından İki Yeni Transfer

Show Tv'nin fenomen dizisi Sandık Kokusu'na Necip Memili (Reha), Seda Türkmen (Lale), Ece İrtem (Hande) ve Sercan Badur'un (Mert) veda edeceği haberi gündem oldu. Aniden büyük bir kadro değişimine gideceğinin sinyallerini veren dizide hikayeye iki de yeni karakter dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Altan Dönmez’in yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı yapıma ilk katılacak karakterin adı Hakan oldu. Güvenlik görevlisi olarak siteye gelecek olan Hakan’ın sürprizli kişiliği seyirciyi şaşırtacak ve Hakan ile Ayça (Nesrin Cavadzade) arasında bir yakınlık yaşanacak.

Ekibe katılacak diğer karakter olan İhsan’ın da Gülnaz’la (Gözde Seda Altuner) partner olacağı öğrenildi. Her iki karakter için de oyuncu görüşmeleri devam ediyor.