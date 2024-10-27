Sandık Kokusu Dizisinde Flaş Ayrılık! Bir İsim Daha Veda Ediyor

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi ünlü isimleri bir araya getiren Sandık Kokusu isimli dizide peş peşe ayrılıklar yaşanıyor.

03 Medya imzalı diziden Necip Memili (Reha), Seda Türkmen(Lale) ve Ece İrtem’in (Hande) ayrılacağı gündeme gelmişti. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; diziden başarılı oyuncu Sercan Badur da ayrılıyor.

Sercan Badur, geçen 14 Şubat’ta “Mert Melek” karakteriyle ekibe dahil olmuştu. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı senaryodaki hikayesi biten oyuncu, geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandırıyordu.