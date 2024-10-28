Oscarlı Oyuncu Jared Leto'nun 'İstanbul' Çıkarması! Belediye Otobüsünde Görenler Gözlerine İnanamadı

Oscar ve Altın Küre ödüllü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurduğu Thirty Seconds to Mars grubuyla İstanbul'da sahne aldı. 52 yaşındaki yıldız, Ülker Sports Arena'da verdiği konser öncesi İstanbul turuna çıktı.

Kuzguncuk'ta bir makarnacıda görüntülenen Jared Leto’nun makarna yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Leto'nun belediye otobüsünde seyahat ettiği anlar da çok konuşuldu. Söz konusu videoda ünlü sanatçı, otobüste fotoğraf çekerken görüntülendi.

Kaynak: Gerçek Gündem