Oscarlı Oyuncu Jared Leto'nun 'İstanbul' Çıkarması! Belediye Otobüsünde Görenler Gözlerine İnanamadı

Oscarlı oyuncu ve müzisyen Jared Leto, Thirty Seconds to Mars adlı grubuyla çıktığı "Seasons World" turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi. Leto, belediye otobüsünde ve Kuzguncuk'ta bir makarnacıda çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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Oscar ve Altın Küre ödüllü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurduğu Thirty Seconds to Mars grubuyla İstanbul'da sahne aldı. 52 yaşındaki yıldız, Ülker Sports Arena'da verdiği konser öncesi İstanbul turuna çıktı.

Oscarlı Oyuncu Jared Leto'nun 'İstanbul' Çıkarması! Belediye Otobüsünde Görenler Gözlerine İnanamadı - Resim : 1

Kuzguncuk'ta bir makarnacıda görüntülenen Jared Leto’nun makarna yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Oscarlı Oyuncu Jared Leto'nun 'İstanbul' Çıkarması! Belediye Otobüsünde Görenler Gözlerine İnanamadı - Resim : 2

Leto'nun belediye otobüsünde seyahat ettiği anlar da çok konuşuldu. Söz konusu videoda ünlü sanatçı, otobüste fotoğraf çekerken görüntülendi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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