Kurduğu Cinsel İstismar Ağı Ortaya Çıkmıştı... Müzik Dünyasının 'Epstein'i Diddy'nin Serveti Eriyor

ABD'de cinsel istismar, çocuk istismarı, fuhuşa zorlama ve zorla alıkoyma gibi sayısız suçlamayla tutuklanan ve verdiği korkunç partilerle dünya gündeminden düşmeyen rapçi "Diddy", geçen ay cezaevine gönderilmesinin ardından devasa servetinde kayıp yaşamaya başladı.

Diddy'nin mali durumunu araştıran gazeteci ve eski Forbes editörü Zack O'Malley Greenburg, "Bir ara milyarder olduğuna kesinlikle inanıyorum. Şu anda ise olmadığına kesinlikle inanıyorum" dedi. Forbes'a göre de, hakkındaki skandal iddialar öncesinde net serveti 740 milyon dolar olan rapçinin serveti haziran itibarıyla yüzde 45 azalarak 400 milyon dolara düştü.

EVLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Sözcü'de yer alan habere göre; hakkındaki sayısız dava için nakit toplamak amacıyla Diddy, Beverly Hills'teki evini de 61,5 milyon dolara satışa çıkardı. Söz konusu ev, mart ayında İç Güvenlik Bakanlığı ekipleri tarafından basılmıştı. Miami'deki malikanesi de basılan Diddy, federal mahkemeye yaptığı 50 milyon dolarlık kefalet şartı talebinin bir parçası olarak burayı teklif etmişti. Fakat iki federal yargıç kefalet taleplerini reddetti.

Kaynak: Sözcü