Kan Donduran Diddy Davasında Kritik Gelişme! Mahkeme Kararını Verdi...

ABD, seçim gündeminin yanında haftalardır çarpıcı bir davayı konuşuyor. "Diddy" lakaplı müzik yapımcısı ve rapçi Sean Combs, 16 Eylül'de "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi birçok suçla yargılanmak üzere tutuklandı.

Davada yaşanan son gelişmeye göre; Yargıç Arun Subramanian, yapılan ön duruşmada annesi ve çocuklarıyla birlikte mahkemeye çıkan Diddy'nin avukatının talebi doğrultusunda, davasının 5 Mayıs 2025'te başlanmasına karar verdi.

Diddy'nin avukatları ve savcılar, rapçi hakkındaki davanın yargıcına ortak mektup yollayarak, rapçinin "mahkemenin duruşma takvimine uygun olarak" gelecek yıl nisan veya mayısta duruşma tarihi talep ettikleri açıklanmıştı.

ABD'Yİ SARSAN 'DIDDY' OLAYI

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.

İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs'u, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezası bekliyor.

Kaynak: AA