The Warriors'ın Yıldız İsmi David Harris Hayatını Kaybetti

Harris, filmde Coney Adası merkezli bir çeteyi konu alan hikâyede Cochise karakterine hayat vermişti. Walter Hill'in yönettiği ve Sol Yurick’in 1965 tarihli romanından uyarlanan The Warriors, başlangıçta karışık eleştiriler alsa da zamanla kült bir klasik haline gelmiş ve David Harris'in kariyerinin en bilinen yapımı olmuştu.

New York doğumlu olan Harris, oyunculuk eğitimini Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi’nde almıştı. Oyunculuğa televizyon ekranlarında adım atan Harris, Kojak dizisinin bir bölümünde rol aldıktan sonra, sinema kariyerine The Warriors ile adım attı. Bu başarılı çıkışının ardından 1980’de Robert Redford’un başrolünde yer aldığı, Oscar adayı Brubaker filminde de yer aldı.

HARRİS'İN KARİYER HAYATI

Harris, kariyeri boyunca Purple Hearts, A Soldier's Story, Quicksilver, Fire with Fire ve Fatal Beauty gibi filmlerde de rol alarak sinema dünyasında varlığını sürdürdü. 1980’lerden sonra televizyon dünyasına geçiş yapan aktör, MacGyver, NYPD Blue, The Equalizer, Hill Street Blues, ER, Elementary ve First Wives Club gibi popüler dizilerde izleyici karşısına çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi