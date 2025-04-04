Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor
Rusya Maliye Bakanlığı, döviz ve altın satışları için düğmeye bastı. Bakanlık, 7 Nisan itibarıyla döviz ve altın satışlarına yeniden başlayacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Rusya Maliye Bakanlığı, döviz ve altın satışlarına yeniden başlayacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işlemlerin 7 Nisan itibarıyla hayata geçirileceği belirtildi.
Ocak 2024’te iç piyasada durdurulan döviz ve altın satışları, alınan yeni kararla birlikte tekrar devreye alınacak. Bu adımın, mali disiplin çerçevesinde uygulanan bütçe kuralları doğrultusunda atıldığı ifade edildi.
Uzmanlara göre, petrol gelirlerinde yaşanan düşüş, bakanlığı bu kararı almaya iten temel etken oldu. Analistler, piyasalarda döviz ve değerli maden satışlarının artmasının, bütçe dengesini korumaya yönelik bir önlem olarak değerlendirildiğini aktardı.