Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor

"ARTIK YIKMAK DA KURMAK KADAR MALİYETLİ"

Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, boşanmanın mali boyutuna dikkat çekerek, "Eskiden ‘yuvayı kurmak zor, yıkmak kolay’ derlerdi ama artık yıkmak da bir o kadar zorlaştı. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen biri yalnızca harç ve vergiler için 4 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Avukatlık ücretleri ise baro tarifesine göre yaklaşık 100 bin TL’den başlıyor. Bu, sadece bir tarafın avukatı için geçerli. Mal rejimi davaları da dahil olduğunda masraflar çığ gibi büyüyor" dedi.