Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Düğünde takılan altınlar geline mi yoksa damada mı ait tartışmasında son nokta koyuldu. Artık evlenmek kadar boşanmak da ciddi bir maddi yük haline geldi. Boşanma sırasında yapılan masraflara bakıldığında düğün sırasında takılan altınlar artık avukata ait sayılabilir.
Kaynak: İHA
Evlilik hazırlıkları yapan çiftler için düğün masrafları her geçen yıl artarken, boşanmak isteyenler de ciddi bir maddi yükün altına giriyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, düğün salonundan takılara kadar uzanan evlilik süreci kadar, son dönemde boşanma süreci de cep yakıyor. Özellikle çekişmeli boşanmalarda karşılaşılan maliyetler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Çekişmesiz boşanma süreçlerinde dahi 200 bin TL’lik bir bütçeyi gözden çıkarmak gerekirken, velayet ve mal paylaşımı gibi taleplerin dahil olduğu çekişmeli davalarda bu rakam 500 bin TL’ye kadar yükseliyor.
"ARTIK YIKMAK DA KURMAK KADAR MALİYETLİ"
Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, boşanmanın mali boyutuna dikkat çekerek, "Eskiden ‘yuvayı kurmak zor, yıkmak kolay’ derlerdi ama artık yıkmak da bir o kadar zorlaştı. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen biri yalnızca harç ve vergiler için 4 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Avukatlık ücretleri ise baro tarifesine göre yaklaşık 100 bin TL’den başlıyor. Bu, sadece bir tarafın avukatı için geçerli. Mal rejimi davaları da dahil olduğunda masraflar çığ gibi büyüyor" dedi.
Fidan, bazı davalarda çiftlerin karşı karşıya kaldığı toplam maliyetin 500 bin TL’yi bulabildiğini belirtti. Evlilik süresince edinilen taşınmazlar, otomobiller ve diğer mallar nedeniyle açılan ek davalar da boşanmanın maddi yükünü artırıyor.
DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLAR ARTIK NE GELİNİN NE DAMADIN
Düğünlerde takılan altınların da boşanma sürecinde tartışma konusu olduğunu hatırlatan Fidan, Yargıtay kararlarının bu konuda farklılık gösterdiğini söyledi. "Düğünde takılan takılar kadın mıdır, erkek midir tartışması yıllardır sürüyor. Ancak geldiğimiz noktada bu takılar doğrudan dava masraflarına gidiyor. Özetle, artık ne gelinin ne damadın; adeta avukatın oluyor" dedi.
BOŞANMA ORANLARI YÜKSELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ait evlenme ve boşanma verilerine göre; geçen yıl 567 bin 11 olan evlenen çift sayısı bu yıl 568 bin 395'e yükseldi. Boşanan çiftlerin sayısı ise 173 bin 342’den 187 bin 343'e çıktı. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,29 ile Antalya olurken, en düşük oran ise binde 0,45 ile Hakkari’de kaydedildi. 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,3’ü ise 6-10 yıl içinde meydana geldi.