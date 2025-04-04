Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor

Trump’a göre, bu vergi artışları, ABD ekonomisini güçlendirip, dış borcu azaltarak Amerikan üretimini teşvik edecek. Ancak bu durum, küresel ekonomide yavaşlama ve enflasyon artışı beklentilerini de beraberinde getiriyor. Ekonomistler, bu tür adımların küresel ticarette yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebileceğini ifade ediyor.