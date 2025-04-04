Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemdeki ekonomik açıklamaları, küresel piyasalarda önemli etkilere yol açtı. Trump, ABD’nin ticaret politikalarını değiştireceğini ve küresel ticaret dengesini yeniden kurma amacında olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, altın fiyatlarının yükselmesine ve yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırmasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, altın yatırımcılarına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Trump’ın açıklamalarına göre, ABD Asya ülkelerinden araç alırken, bu ülkelerin ABD’den araç almadığını belirterek dengesizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda, ek gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.
Trump’a göre, bu vergi artışları, ABD ekonomisini güçlendirip, dış borcu azaltarak Amerikan üretimini teşvik edecek. Ancak bu durum, küresel ekonomide yavaşlama ve enflasyon artışı beklentilerini de beraberinde getiriyor. Ekonomistler, bu tür adımların küresel ticarette yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebileceğini ifade ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Trump’ın ticaret savaşlarına yeniden yönelme sinyalleri, yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Bitcoin, borsalar ve petrol gibi değerli metallerdeki düşüşün aksine, altın fiyatları yükselmeye devam etti. Altın piyasasında gözlemlenen bu artışın başlıca sebepleri ise şunlar:
Ek Gümrük Vergileri ve Küresel Daralma: Trump’ın ticaret politikaları, küresel durgunluk endişelerini artırıyor.
Jeopolitik Gerilimler: Orta Doğu’daki krizler ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörler piyasalarda belirsizlik yaratıyor.
Merkez Bankalarının Altın Alımları: Merkez bankaları, altına olan talebi artırarak güvenli limana yöneliyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmaya devam etmesi bekleniyor.
ONS ALTINDA YENİ REKOR BEKLENİYOR
Altın piyasasındaki gelişmeler, yatırımcıları 2024 Nisan’ında ons fiyatının 3.100 doları aşabileceği beklentisiyle harekete geçiriyor. Altının ons fiyatı, küresel gelişmelere bağlı olarak 2025 yılı içinde 3.000 - 3.300 dolar arasında dalgalanabilir. Ancak, 3.000 doların altına düşmesi zor görünüyor.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Gram altın fiyatı, son dönemde dikkat çekici bir artış gösterdi. 2024 yılı başında 3.000 TL seviyelerinde olan gram altın, 2025 yılı başında 3.900 TL'yi aşarak 4.500 TL ve üzeri seviyelere ulaşabilir. Bu veriler, altının hem global hem de yerel piyasalarda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor.
YENİ EKONOMİK SİSTEM YOLDA MI?
Trump’ın ekonomik açıklamaları, dünya çapında yeni bir ekonomik sistemin başlangıcına işaret ediyor. ABD, ithalata dayalı ekonomik modelden iç üretim ve tüketime yönelmeyi planlıyor. Ancak bu süreç sancılı olabilir ve küresel piyasalarda büyük değişimlere yol açabilir. Trump, "Doları yüksek tutacağım, dünyadan mal alacağım ama param tekrar bana dönecek" diyerek küresel ticaretin dengesini değiştirmeyi hedefliyor.
MERKEZ BANKALARI ALTINA YATIRIMINI ARTIRIYOR
Küresel belirsizlikler arttıkça, dünya genelindeki merkez bankaları altın alımlarına hız verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), en fazla altın rezervine sahip 9. merkez bankası olarak dikkat çekiyor. Çin, Rusya ve Avrupa Merkez Bankaları da altın alımlarını artırmış durumda. Bu eğilim, altının uzun vadede güçlü kalmaya devam edeceğinin sinyali.
Trump’ın ticaret politikaları, altına olan talebi artırarak fiyatları yükseltiyor. Jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın alımları altını güçlendirdi. Altın fiyatlarının, gram altının 4.500 TL ve ons altının 3.300 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor. Altın, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ediyor.