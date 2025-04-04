Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak

Yapay zekanın günlük yaşamdaki etkisi artarken, gelecekte hangi mesleklerin bu teknolojiden en az etkileneceği de netleşmeye başladı.

Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak

Fransa merkezli pazarlama ajansı Eskimoz tarafından hazırlanan yeni araştırma, insan etkileşimi, empati, yaratıcılık ve sosyal beceriler gerektiren mesleklerin yapay zekaya karşı daha dayanıklı olduğunu ortaya koydu.

OTOMASYON RİSKİ DÜŞÜK MESLEKLER BELİRLENDİ

Araştırmada, mesleklerin otomasyona geçiş olasılığı ile insan teması gereksinimi değerlendirildi. Yapay zekanın sınırlı kalacağı meslekler listesi bu değerlendirme sonucunda oluşturuldu. Bu alanlarda çalışanların, teknolojik dönüşümden daha az etkilenmesi bekleniyor.

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YAPAY ZEKA İÇİN ZORLU ALANLAR

Yapay zekanın henüz duygusal zekâ, özgün yaratıcılık, çok yönlü karar alma ve karmaşık insan ilişkilerinde yeterince etkili olamaması, bazı meslekleri ön plana çıkarıyor. Bu alanlarda çalışan kişilerin, gelecek dönemde de istihdam güvencesine sahip olacağı değerlendiriliyor.

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YAPAY ZEKANIN YERİNİ ALAMAYACAĞI 10 MESLEK

  • Grafik Tasarımcılar – Yaratıcılık ve sanatsal özgünlük gerektiren işler
  • Endüstriyel Üretim Yöneticileri – Süreç kontrolü ve insan faktörü
  • Uyumluluk Görevlileri – Hukuki süreçlerde insan denetimi
  • Mimarlık ve Mühendislik Yöneticileri – Teknik bilgi ve iletişim becerisi
  • Eğitim ve Gelişim Uzmanları – Öğretici yaklaşım ve birebir etkileşim
  • Birinci Basamak Denetçiler ve İdari Destek Çalışanları – Takım yönetimi ve rehberlik
  • Genel ve Operasyon Yöneticileri – Strateji belirleme ve insan yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yöneticileri – Empati ve sosyal iletişim
  • Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Yöneticileri – Duygusal destek ve hasta odaklı iletişim
  • Avukatlar – Hukuki değerlendirme ve karmaşık karar alma süreçleri

Araştırma, teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde, insan dokunuşuna ihtiyaç duyulan mesleklerin önemini vurguluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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