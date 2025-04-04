Hakan Kara Sonunda Patladı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 2,46 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 38,10 seviyesine geriledi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 51,26 olarak hesaplandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomistler, TÜİK tarafından açıklanan verileri sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Burcu Aydın, döviz kurundaki artışın etkisinin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığını belirtirken, buna rağmen mart ayında gıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 4,9 oranında yükseldiğini aktardı. Aydın, kur artışının etkilerinin nisan ve mayıs aylarında ulaştırma ve mal grubu fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.
‘GİYİM FİYATLARINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKİCİ’
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK’in enflasyon verilerini, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı fiyat endeksleriyle karşılaştırarak dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.
Hakan Kara, son bir yıllık dönemde TÜİK’e göre giyim fiyatlarının yüzde 14,8 arttığını; buna karşın İTO’nun geçinme endeksine göre artışın yüzde 63,8, İTO’nun yeni fiyat endeksine göre ise yüzde 61,1 olduğunu hatırlattı. Hakan Kara, bu verileri “Kendi kendine konuşan grafikler serisinde bugün” ifadeleriyle paylaştı.
GIDA ENFLASYONU MERKEZ BANKASI’NIN DIŞINDA KALIYOR
İktisatçı Prof. Dr. Serap Durusoy ise TÜİK’in verilerini iyimser bulan akademisyenler arasında yer aldı. Durusoy, ana harcama grupları içinde mart ayında en fazla artışın yüzde 4,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleştiğini belirtti.
Ramazan ayının bu artışta etkili olduğunu vurgulayan Durusoy, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın etki alanı dışında kalan gıda enflasyonu sorunu sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.