Hakan Kara Sonunda Patladı!

Hakan Kara, son bir yıllık dönemde TÜİK’e göre giyim fiyatlarının yüzde 14,8 arttığını; buna karşın İTO’nun geçinme endeksine göre artışın yüzde 63,8, İTO’nun yeni fiyat endeksine göre ise yüzde 61,1 olduğunu hatırlattı. Hakan Kara, bu verileri “Kendi kendine konuşan grafikler serisinde bugün” ifadeleriyle paylaştı.