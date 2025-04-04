Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 3 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında önemli bir karara imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin kayıtlı sermaye tavanı yüzde 100 oranında artırılarak 10 milyar TL’ye çıkarıldı.
SÜRE 2029 YILINA KADAR UZATILDI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme değişikliğiyle birlikte, şirketin mevcut 5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı iki katına çıkarıldı. Aynı zamanda, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin geçerlilik süresi de 31 Aralık 2029 tarihine kadar uzatıldı.
GENEL KURULDA ONAYLANDI
Söz konusu artış, 3 Nisan’da düzenlenen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu tarafından 16 Ocak 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda başlatılan süreç, 24 Ocak’ta SPK’dan alınan onayla tamamlandı.
Esas sözleşmenin altıncı maddesi üzerinde yapılan değişiklik ile yeni sermaye tavanı resmen yürürlüğe girdi.