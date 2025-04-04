Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak

Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 3 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında önemli bir karara imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi

Borsa Koç Holding
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 1

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin kayıtlı sermaye tavanı yüzde 100 oranında artırılarak 10 milyar TL’ye çıkarıldı.

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Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 2

SÜRE 2029 YILINA KADAR UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme değişikliğiyle birlikte, şirketin mevcut 5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı iki katına çıkarıldı. Aynı zamanda, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin geçerlilik süresi de 31 Aralık 2029 tarihine kadar uzatıldı.

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Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 3

GENEL KURULDA ONAYLANDI

Söz konusu artış, 3 Nisan’da düzenlenen genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu tarafından 16 Ocak 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda başlatılan süreç, 24 Ocak’ta SPK’dan alınan onayla tamamlandı.

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Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 4

Esas sözleşmenin altıncı maddesi üzerinde yapılan değişiklik ile yeni sermaye tavanı resmen yürürlüğe girdi.

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