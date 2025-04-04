Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak

SÜRE 2029 YILINA KADAR UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme değişikliğiyle birlikte, şirketin mevcut 5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı iki katına çıkarıldı. Aynı zamanda, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin geçerlilik süresi de 31 Aralık 2029 tarihine kadar uzatıldı.