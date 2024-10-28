Dizilerin Formatı Değişiyor! Artık 'Dikey' Olacaklar

Televizyonun önde gelen yapım şirketlerinden MedYapım, Çin’de ve Amerika’da akıllı telefonlara indirilen özel bir uygulamadan izlenen birer dakikalık “dikey dizi” formatını Türkiye'ye getiriyor. Kurulacak drama shorts uygulamasından yayınlanacak diziler 1,5 dakika süren bölümlerden oluşacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapım şirketinin elindeki diziler özel kurguyla dikey diziye dönüştürülecek. Bir süredir üzerinde çalışılan formatın ilk dizisi 42 bölümlük “Aşk Mantık İntikam” olacak.

YENİ DİZİ GELİYOR

Dikey dizilere ayrıca yeni yapımlar da eklenecek. MedYapım “O Kadın” adlı yeni dizisinin çalışmalarına başladı. Oyuncu görüşmeleri süren 60 dakikalık diziyi Ali Cabbar yönetecek. Oyuncu görüşmeleri süren dizi bir aşk hikayesini anlatacak.