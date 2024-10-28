Evrim Alasya ile Kerem Alışık El Ele Yakalandı! Aşk Belgelendi

Kızılcık Şerbet dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in YouTube kanalında verdiği röportajda, "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık, tiyatro oyununda canlandırdıkları iki sevgiliyle uyumlu bir şekilde sahne alırken, gerçek hayatta da yeni bir aşka yelken açtılar. Çift, birlikte tatile çıktıktan sonra Türkiye'ye dönerken Caddebostan sahilinde el ele yürüyüş yaparak dikkat çekti.

Öte yandan, Kerem Alışık’ın daha önce 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak, bu konuda ikili söz konusu dedikoduları yalanlamıştı. Şimdi ise Alışık, Evrim Alasya ile yaşadığı yeni aşkıyla gündemde.

Kaynak: 2. Sayfa