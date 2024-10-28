Evrim Alasya ile Kerem Alışık El Ele Yakalandı! Aşk Belgelendi

"Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununda birlikte rol almaya başlayan Evrim Alasya ve Kerem Alışık, ilk kez el ele görüntülendi.

Son Güncelleme:
Evrim Alasya ile Kerem Alışık El Ele Yakalandı! Aşk Belgelendi

Kızılcık Şerbet dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in YouTube kanalında verdiği röportajda, "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

Evrim Alasya ile Kerem Alışık El Ele Yakalandı! Aşk Belgelendi - Resim : 1

Evrim Alasya ve Kerem Alışık, tiyatro oyununda canlandırdıkları iki sevgiliyle uyumlu bir şekilde sahne alırken, gerçek hayatta da yeni bir aşka yelken açtılar. Çift, birlikte tatile çıktıktan sonra Türkiye'ye dönerken Caddebostan sahilinde el ele yürüyüş yaparak dikkat çekti.

Evrim Alasya ile Kerem Alışık El Ele Yakalandı! Aşk Belgelendi - Resim : 2

Öte yandan, Kerem Alışık’ın daha önce 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak, bu konuda ikili söz konusu dedikoduları yalanlamıştı. Şimdi ise Alışık, Evrim Alasya ile yaşadığı yeni aşkıyla gündemde.

Evrim Alasya ile Kerem Alışık El Ele Yakalandı! Aşk Belgelendi - Resim : 3

Kaynak: 2. Sayfa

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Evrim Alasya aşk
Son Güncelleme:
Gülşen'in Babası Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak Gülşen'in Babası Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak
Kıvanç Tatlıtuğ Doğum Gününde Ailesiyle Soluğu Orada Aldı: Sosyal Medya Yıkıldı Doğum Gününde Ailesiyle Soluğu Orada Aldı
Hangi Kan Grubuna Sahip İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor? Hangi Kan Grubuna Sahip İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor?
Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Kontratı Nasıl Hazırlanmalı? Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Kontratı Nasıl Hazırlanmalı?