Gülşen'in Babası Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Şarkıcı Gülşen'in babası iddialara göre büyük kızının evinde namaz için abdest alırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Gülşen'in Babası Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Gülşen, acı bir kayıpla sarsıldı. Şarkıcının babası Aslan Bayraktar, iddialara göre büyük kızının evinde namaz için abdest alırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gülşen'in Babası Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Resim : 1

O sırada Batum'da konser veren Gülşen, bu üzücü haberi alır almaz Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Bilal Özcan’ın açıklamalarına göre, Aslan Bayraktar’ın cenazesi, torununun doğumunu kutlamak üzere gittiği Gaziantep’te vefat etti.

Gülşen'in Babası Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Resim : 2

Aslan Bayraktar’ın cenazesi, 28 Eylül 2024 Pazartesi günü Ordu’nun Yemişli mahallesinde toprağa verilecek. Gülşen’in yaşadığı bu acı kaybın ardından sevenleri ve hayranları kendisine destek mesajları göndermeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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