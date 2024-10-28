Kıvanç Tatlıtuğ Doğum Gününde Ailesiyle Soluğu Orada Aldı: Sosyal Medya Yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ, 41. doğum gününü eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Kırklareli'nde keyifli bir bağ bozumuyla kutladı. Ünlü oyuncu, ailece üzüm toplayarak bu özel günde hem eğlendi hem de çalışanlara yardım etti.

Başak Dizer, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayarak, "Kahramanın yolculuğu... Ve kahramanımın doğum günü" ifadelerini paylaştı. Bu anlar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve aile fotoğraflarına ünlü isimlerden de beğeniler geldi.

Hazal Kaya, Rojda Demirer ve Gonca Vuslateri gibi isimler, Tatlıtuğ çiftinin paylaşımına yorum yaparak desteklerini gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi