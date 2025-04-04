Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve üç sezondur büyük ilgi gören “Kızılcık Şerbeti” dizisinde dikkat çeken bir ayrılık yaşanıyor. Gold Film imzalı yapımın önemli karakterlerinden biri olan Pembe, diziye veda ediyor.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun hayat verdiği Pembe karakteri, dizinin hikâyesinden çıkarılıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide bu ayrılığın, karakterin hikâyesinin sona ermesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Pembe’nin vedasının senaryo gereği olduğu ifade edilirken, bu gelişme dizinin hayranları arasında şimdiden merak ve üzüntü yarattı.
SEZON FİNALİ 30 MAYIS’TA YAYINLANACAK
Yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği “Kızılcık Şerbeti”, her sezon finaliyle olduğu gibi bu yıl da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 30 Mayıs’ta yayınlanacak olan 103. bölümle üçüncü sezonunu tamamlayacak dizide, sezon finalinin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN PEMBE KARAKTERİ KİMDİR?
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Pembe Ünal karakterine başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu hayat veriyor. Pembe, dizide Abdullah’ın eşi ve üç çocuğunun annesi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Görücü usulüyle evlendiği eşi Abdullah’a zamanla büyük bir aşk duyan Pembe, yaşamını ailesine adamış bir karakter olarak öne çıkıyor.
Ailesine karşı fedakâr yapısıyla bilinen Pembe, gerektiğinde çocuklarının mutluluğu için kendinden ödün vermekten çekinmeyen bir anne portresi çiziyor. Güler yüzlü, titiz ve düzenli yapısıyla dikkat çeken karakter, aynı zamanda yapıcı tavırlarıyla dizinin sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.
SİBEL TAŞÇIOĞLU’NUN SANAT KARİYERİ
Sibel Taşçıoğlu, oyunculuk kariyerine 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen “Tılsım” adlı çocuk oyunuyla adım attı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne giren Taşçıoğlu, eğitim sürecinde ve sonrasında tiyatro sahnelerinde önemli roller üstlendi. 2000-2003 yılları arasında Tiyatro Fora bünyesinde “Yan Etkili Konuşmalar”, “Tekrar Çal Sam” ve “Apaçık” gibi oyunlarda sahne aldı.
2007 yılında Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenen “Anna Karenina” oyunuyla tiyatro kariyerini sürdüren sanatçı, aynı zamanda sinema ve televizyon dünyasında da aktif rol aldı. 1998 yılından itibaren “Rus Gelin” filmiyle sinema sahnesine adım atan Taşçıoğlu, “Kırık Ayna”, “Ekmek Teknesi”, “Gönül Salıncağı”, “Serçe” ve “Pulsar” gibi televizyon dizilerinde de çeşitli karakterlere hayat verdi. Ayrıca animasyon projelerinde seslendirme sanatçısı olarak görev aldı.
Son dönemde “Medcezir” dizisinde Nevin karakteriyle ekranlarda yer alan Sibel Taşçıoğlu, oyuncu Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.