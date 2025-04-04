Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN PEMBE KARAKTERİ KİMDİR?

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Pembe Ünal karakterine başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu hayat veriyor. Pembe, dizide Abdullah’ın eşi ve üç çocuğunun annesi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Görücü usulüyle evlendiği eşi Abdullah’a zamanla büyük bir aşk duyan Pembe, yaşamını ailesine adamış bir karakter olarak öne çıkıyor.

Ailesine karşı fedakâr yapısıyla bilinen Pembe, gerektiğinde çocuklarının mutluluğu için kendinden ödün vermekten çekinmeyen bir anne portresi çiziyor. Güler yüzlü, titiz ve düzenli yapısıyla dikkat çeken karakter, aynı zamanda yapıcı tavırlarıyla dizinin sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.