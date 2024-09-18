Bu Akşam 'Sandık Kokusu' Rüzgarı Esecek! Özge Özpirinççi Setten Eğlenceli Anları Paylaştı
Bugün Show TV ekranlarında Sandık Kokusu rüzgarı esecek. İddialı dizinin yeni ve iddiaları kadrosu yeni sezonun ilk çekimlerine Şanlıurfa'dan start vermişti. Dizinin başrollerinden Özge Özpirinççi, Şanlıurfa setinden eğlenceli anların görüntülerini paylaştı.
Show TV'nin başarılı yapımı 'Sandık Kokusu' kadrosuna kattığı yeni isimlerle bu akşam yeni sezon macerasına başlayacak. Dizinin başrol oyuncularından Özge Özpirinççi, fragmanlardan da görülen dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde göreceğimiz Şanlıurfa sekanslarından eğlenceli görüntüler paylaştı.
Özge Özpirinççi; Demet Akbağ, Engin Öztürk, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Sercan Badur gibi oyuncularla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o fotoğraflar:
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