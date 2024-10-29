Diddy'nin Skandalları Bitmiyor! İki Yeni Cinsel Saldırı Davası Açıldı

Adı skandallarla anılan ABD'li rapçi Diddy'e, iki yeni cinsel saldırı davası açıldı. Avukatları, "Kendisi hiçbir zaman erkek veya kadın, yetişkin veya küçük, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadı ve insan ticareti yapmadı" açıklamasıyla cinsel saldırı iddialarını yalanladı.

Diddy'nin Skandalları Bitmiyor! İki Yeni Cinsel Saldırı Davası Açıldı

ABD'li rapçi ‘Diddy’ Combs'a cinsel saldırı suçlamasıyla iki yeni dava açıldı. New York'ta açılan her iki davada da iddia edilen saldırıların gerçekleştiği sırada reşit olmayan erkeklere cinsel istismar iddiaları yer alıyor.

New York'ta açılan her iki davada da, iddia edilen saldırıların gerçekleştiği sırada reşit olmayan erkeklere ait suçlamalar yer alıyor. Cinsel istismar iddialarının birinde çocuğun 10 yaşında olduğu, ikincisinde ise, Combs'un, yapımcılığını üstlendiği bir yarışma için seçmelere katılan ve reşit olmayan bir çocuğa istismarda bulunduğu ifade edildi. Combs'un avukatları, "Kendisi hiçbir zaman erkek veya kadın, yetişkin veya küçük, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadı ve insan ticareti yapmadı" açıklamasını yaptı.

Dünya çapında gündem olan ‘Diddy’ davasıyla ilgili olarak yeni davalar açılmaya devam ediyor. ABD'de cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alındı.

Diddy Skandalı Sonrası Sırra Kadem Basmıştı... Tepkilerin Odağındaki Beyonce Mitingde Ortaya Çıktı!Diddy Skandalı Sonrası Sırra Kadem Basmıştı... Tepkilerin Odağındaki Beyonce Mitingde Ortaya Çıktı!Dünya

Kurduğu Cinsel İstismar Ağı Ortaya Çıkmıştı... Müzik Dünyasının 'Epstein'i Diddy'nin Serveti EriyorKurduğu Cinsel İstismar Ağı Ortaya Çıkmıştı... Müzik Dünyasının 'Epstein'i Diddy'nin Serveti EriyorMagazin

Kaynak: DHA

Ahu Yağtu'ya Tahliye Talebi Ahu Yağtu'ya Tahliye Talebi
Beyaz Tişörte Dökülen Kahve Lekesi En Kolay Nasıl Temizlenir? Beyaz Tişörte Dökülen Kahve Lekesi En Kolay Nasıl Temizlenir?
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve İş İnsanı Ural Kaspar Evlendi! Gelinliği Tartışma Yarattı İrem Helvacıoğlu Evlendi! Gelinliği Tartışma Yaratttı
İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir ve Nasıl Geçer? İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir ve Nasıl Geçer?