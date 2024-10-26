Diddy Skandalı Sonrası Sırra Kadem Basmıştı... Tepkilerin Odağındaki Beyonce Mitingde Ortaya Çıktı!

ABD'de gündem 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleriyken, Cumhuriyetçilerin adayı ve eski başkan Donald Trump ile Demokratların adayı ve mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris arasında rekabet kızışıyor.

Taylor Swift, Eminem ve Leonardo DiCaprio gibi ABD'nin önde gelen ünlü isimlerinin desteğini ilan ettiği Kamala Harris, son olarak Texas eyaletinin Houston kentinde bulunan Shell Energy Stadyumu'nda seçim mitingi düzenlendi. Harris'in mitingine ünlü şarkıcılar Beyonce ve Kelly Rowland da katıldı.

DIDDY SKANDALI SONRASI İLK KEZ SAHNEDE

Rapçi Diddy'nin sistematik cinsel istismar, çocuk istismarı, fuhuşa zorlama, insan kaçırma, tehdit, şantaj gibi sayısız suçtan yargılandığı davada ismi birçok kez geçen ve Diddy'nin yakın arkadaşı olduğu bilinen Beyonce, aldığı tepki sonrası sessizliğe gömülürken, haftalar sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı.

Eşi Jay-Z ile beraber sosyal medyada milyonlarca takipçi kaybeden ve kariyerinde ilk kez ABD halkından bu kadar büyük bir tepki gören Beyonce, miting sahnesine çıkarak, "Bir ünlü olarak burada değilim. Bir politikacı olarak burada değilim. Bir anne olarak buradayım" dedi ve Harris'e desteğini açıkladı.

Kaynak: AA