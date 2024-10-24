Eminem'den Kamala Harris'e Destek! Obama Rap Yaptı, Seyirciler Coştu

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Eminem, 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde Demokratların adayı ve mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı. Eminem, memleketi Detroit'te düzenlenen etkinlikte eski ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelerek Harris için destek istedi.

52 yaşındaki rapçi, Obama'yı sahneye davet ederken, bu seçimin demokrasinin geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Obama da sahneye çıkarken Eminem'in ikonik "Lose Yourself" şarkısını seslendirdi.

ÖNCEKİ SEÇİMDE DE DEMOKRATLARI DESTEKLEMİŞTİ

Uzun yılardır politikacılarla girdiği tartışmalarla tanınan ünlü rapçi, 2020'deki seçimlerde "Lose Yourself"şarkısını kampanyasında kullanmasına izin vererek Demokrat Joe Biden'a desteğini göstermişti. Diğer yandan eski başkan Donald Trump'a da sert sözlerle tepki göstermişti.

Kaynak: AA