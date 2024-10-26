Leonardo DiCaprio Oy Vereceği Başkan Adayını Açıkladı! 'Cesur Bir Adım Atmalıyız'

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili Instagram hesabından videolu bir açıklama yaptı. 49 yaşındaki DiCaprio, Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu.

Paylaşımında iklim değişikliğinden bahseden DiCaprio, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy veriyorum" diye konuştu.

YEŞİL EKONOMİ HEDEFİNE ÖVGÜ

DiCaprio, videoda en son Florida’yı vuran Helene ve Milton kasırgalarına da işaret ederek, Harris'in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olma konusundaki iddialı hedeflerini de övdü.

Donald Trump'ı, ABD’yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmekle ve "kritik çevre korumalarını" geri götürmekle eleştiren DiCaprio, Trump'ın gerçekleri ve bilimi inkar etmeye devam ettiğini savundu.

Kaynak: AA