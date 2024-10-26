Leonardo DiCaprio Oy Vereceği Başkan Adayını Açıkladı! 'Cesur Bir Adım Atmalıyız'

Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris’e oy vereceğini açıkladı. Oyuncu, Harris'in "yeşil ekonomi" politikasını överek "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor" dedi.

Son Güncelleme:
Leonardo DiCaprio Oy Vereceği Başkan Adayını Açıkladı! 'Cesur Bir Adım Atmalıyız'

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili Instagram hesabından videolu bir açıklama yaptı. 49 yaşındaki DiCaprio, Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu.

Paylaşımında iklim değişikliğinden bahseden DiCaprio, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy veriyorum" diye konuştu.

Leonardo DiCaprio Oy Vereceği Başkan Adayını Açıkladı! 'Cesur Bir Adım Atmalıyız' - Resim : 1

YEŞİL EKONOMİ HEDEFİNE ÖVGÜ

DiCaprio, videoda en son Florida’yı vuran Helene ve Milton kasırgalarına da işaret ederek, Harris'in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olma konusundaki iddialı hedeflerini de övdü.

Donald Trump'ı, ABD’yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmekle ve "kritik çevre korumalarını" geri götürmekle eleştiren DiCaprio, Trump'ın gerçekleri ve bilimi inkar etmeye devam ettiğini savundu.

Leonardo DiCaprio Oy Vereceği Başkan Adayını Açıkladı! 'Cesur Bir Adım Atmalıyız' - Resim : 2

Eminem'den Kamala Harris'e Destek! Obama Rap Yaptı, Seyirciler CoştuEminem'den Kamala Harris'e Destek! Obama Rap Yaptı, Seyirciler CoştuDünya
Dünyaca Ünlü Modelden Trump İçin Çok Konuşulacak Taciz İddiasıDünyaca Ünlü Modelden Trump İçin Çok Konuşulacak Taciz İddiasıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Leonardo DiCaprio Kamala Harris
Son Güncelleme:
Muftakta Tahta Kaşıkların Bakımı Nasıl Yapılmalı? Muftakta Tahta Kaşıkların Bakımı Nasıl Yapılmalı?
X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır? X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır?
İsrail'den İran'a Saldırı! Tahran'a Bomba Yağdı, İran'dan Açıklama Geldi Tahran'a Bomba Yağdı, İran'dan Açıklama Geldi
Kandilli Duyurdu: Gürcistan'da Deprem Kandilli Duyurdu: Gürcistan'da Deprem
Meksika'da Şiddetli Deprem! Beşik Gibi Sallandı Meksika'da Şiddetli Deprem! Beşik Gibi Sallandı
İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: Tahliye Emri Verildi! İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: Tahliye Emri Verildi!