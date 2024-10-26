İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: Tahliye Emri Verildi!

İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde tahliye emri verdi.

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İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta saldırı düzenledi. Başkentin güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.

TAHLİYE EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.

İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: Tahliye Emri Verildi! - Resim : 1

Kaynak: İHA

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