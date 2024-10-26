İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: Tahliye Emri Verildi!

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta saldırı düzenledi. Başkentin güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.

TAHLİYE EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.

Kaynak: İHA