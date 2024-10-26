İsrail'de Uyarı Alarmları Çalmaya Başladı!

İsrail, kuzeyde Hayfa çevresi, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmlarının nedenini açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatlarının kontrollü patlatılması sebebiyle alarmların "yanlışlıkla çaldığını" belirtti.

İsrail'de Uyarı Alarmları Çalmaya Başladı!

Gece boyunca "misilleme" olarak İran'a saldıran İsrail ordusu, kuzeyde Hayfa çevresi, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmlarının neden çaldığına dair bir açıklama yaptı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, "İsrail'in kuzeyinde duyulan patlama seslerinin Lübnan'da İsrail ordusunun faaliyetlerinden kaynaklandığı, bölgede herhangi bir güvenlik olayının olmadığı" ifade edildi.

İsrail'de Uyarı Alarmları Çalmaya Başladı! - Resim : 1

'PATLAMAYI DEPREM SANDI'

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail Jeolojik Takip İdaresi, "ordunun Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatları kontrollü biçimde patlatması sonucu meydana gelen güçlü infilak nedeniyle uyarı sisteminin bu patlamayı deprem olarak algıladığı ve uyarı alarmlarının harekete geçtiğini" duyurdu.

İsrail'de Uyarı Alarmları Çalmaya Başladı! - Resim : 2

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Kaynak: AA

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