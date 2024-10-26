Sıradan Taş Gibi Görünüyor! Amerika ve Brezilya Paylaşamıyor... Değeri Dudak Uçuklatıyor

Brezilya'da keşfedilen ve 'lanetli' olarak anılan Bahia Zümrüdü, sıradan bir taş gibi görünse de değeri 1 milyar dolar... Başına gelmeyenin kalmadığı Bahia Zümrüdü için ise Amerika ve Brezilya yarış halinde.

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Sıradan Taş Gibi Görünüyor! Amerika ve Brezilya Paylaşamıyor... Değeri Dudak Uçuklatıyor

Brezilya'nın Carnaíba bölgesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu tahmin edilen 840 kilo ağırlığındaki Bahia Zümrüdü görenleri hayrete düşürüyor. Mini bir buzdolabı büyüklüğünde olan bu taşa 'lanetli' deniliyor. Defalarca kez çalınan zümrüt, mafyaların da hedefinde.

Sıradan Taş Gibi Görünüyor! Amerika ve Brezilya Paylaşamıyor... Değeri Dudak Uçuklatıyor - Resim : 1

Zümrüt keşfedildikten sonra São Paulo'ya taşındı. Burada birkaç yıl boyunca bir araba tamirhanesinde saklandı. Bahia Zümrüdü, 2005 yılında Katrina Kasırgası sırasında New Orleans'ta tutulmuştu. Zümrüt, sel baskınından kıl payı kurtuldu ve kısa bir süre Las Vegas'taki bir depoya yerleştirildi.

Sıradan Taş Gibi Görünüyor! Amerika ve Brezilya Paylaşamıyor... Değeri Dudak Uçuklatıyor - Resim : 2

Zümrüdün ABD'de en uzun kaldığı yer Los Angeles'tı ve burada çok sayıda hırsızlık ve hukuk mücadelesine karıştı. Los Angeles County'deki South El Monte semtinde çalındığı ve yeniden bulunduğu bildirildi. Los Angeles Şerif Departmanı tarafından da ele geçirildi ve çeşitli mahkemeler boyunca Kaliforniya'nın gözetiminde kaldı.

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Kaynak: Mynet

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