En Zengin Futbolcular Açıklandı: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar'ın Serveti Dudak Uçuklattı!

Spor dünyasının en çok tartışılan konularından biri olan futbolcu maaşları, Forbes dergisinin yeni raporuyla bir kez daha gündeme geldi. 2024 yılının en yüksek kazanan futbolcuları listesi, dikkat çekici rakamlarla dolu.



Forbes’un açıkladığı listede öne çıkan en önemli detay, Suudi Arabistan ligindeki büyüme. İlk 10’da yer alan 4 futbolcunun Suudi kulüplerinde forma giymesi, Orta Doğu’nun futbol ekonomisindeki artan etkisini gözler önüne seriyor. Listenin tepe noktasında, Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız, yıllık 285 milyon dolarlık kazancıyla açık ara liderliğini sürdürüyor.

MESSİ VE NEYMAR'IN DUDAK UÇUKLATAN SERVETİ

Ronaldo’nun ardından 135 milyon dolarlık kazancı ile Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi geliyor. Onu 110 milyon dolarla Al Hilal'in Brezilyalı futbolcusu Neymar takip ediyor. Listeye Avrupa kulüplerinden giren diğer isimler ise Kylian Mbappe (90 milyon dolar), Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland (60 milyon dolar) ve Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah (53 milyon dolar).

Listede dikkat çeken bir başka husus ise genç yeteneklerin artan değeridir. Real Madrid’in 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vinicius Jr., 55 milyon dolarlık kazancıyla 7. sırada yer alarak futbolun geleceğine yapılan yatırımı simgeliyor. Ayrıca, Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, 39 milyon dolarlık kazancı ile listenin 10. ve son sırasında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi