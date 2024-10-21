Ahmet Çakar'ın Sözleri Olay Olacak! Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Duyunca Çıldıracak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Samsunspor-Fenerbahçe maçı, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltirken, Samsunspor 19 puanla 3. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe taraftarı, Samsunspor maçı sonrası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu büyüp tepki gösterdi. Taraftarlar, deneyimli hocanın yaptığı değişikliklerin puan kaybına sebep olduğunu ifade etti.

Ahmet Çakar, maç sonrası katıldığı bir programda Jose Mourinho için çok sert sözler söyledi. Deneyimli hocayı eleştiren Ahmet Çakar şunları söyledi:

"Jose Mourinho adlı şahıs artık EYT statüsünde. Git Portekiz'e torun besle. Sen hoca moca değilsin. Sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın. Çıkarttığın 11 çok yanlış. Verdiğin taktik yanlış. Son 20 dakika takımı prangaladın. Geriye çekilmesine izin verdin."