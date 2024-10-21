Fenerbahçe'ye İki Yıldızından Şok

Fenerbahçe'ye iki yıldızından kötü haber geldi. Fred sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Oosterwolde de sakatlanarak oyundan ayrılmak zorunda kaldı.

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Fenerbahçe'ye İki Yıldızından Şok

Trendyol Süper Lig’de Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe’ye iki yıldızından kötü haber geldi. Takımın yıldız ismi Fred, gördüğü sarı kartla birlikte Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'ye İki Yıldızından Şok - Resim : 1

Jayden Oosterwolde ise karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyundan ayrılmak zorunda kaldı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun Oosterwolde’nin sakatlanmasının ardından Samet Aydin’i tercih etmesi dikkat çekti.

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