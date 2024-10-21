Fenerbahçe'ye İki Yıldızından Şok
Fenerbahçe'ye iki yıldızından kötü haber geldi. Fred sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Oosterwolde de sakatlanarak oyundan ayrılmak zorunda kaldı.
Trendyol Süper Lig’de Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe’ye iki yıldızından kötü haber geldi. Takımın yıldız ismi Fred, gördüğü sarı kartla birlikte Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.
Jayden Oosterwolde ise karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyundan ayrılmak zorunda kaldı.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun Oosterwolde’nin sakatlanmasının ardından Samet Aydin’i tercih etmesi dikkat çekti.
Son Güncelleme: