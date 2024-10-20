Mert Müldür Sınıfta Kaldı: Fenerbahçe Kariyeri Son Bulabilir

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor deplasmanında beraber kalan Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür’ün performansı tartışılıyor. Performansı beğenilmeyen milli oyuncunun Fenerbahçe’den gönderileceği iddia edildi.

Mert Müldür Sınıfta Kaldı: Fenerbahçe Kariyeri Son Bulabilir

Samsunspor maçında gösterdiği performansla sınıfta kalan ve EURO 2024'teki performansını mumla aratan Mert Müldür taraftarın çok büyük tepkisini çekti. Sağ bekte bundan sonra Osayi-Samuel'e görev vermesi beklenen Jose Mourinho, Mert Müldür’ü göndermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe yönetiminin de Mert Müldür'e devre arasında teklif gelmesi halinde takımdan çıkarabileceği iddia edildi. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon 14 maçta görev alan Mert Müldür 1 asistle mücadele etti. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Kaynak: AA

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