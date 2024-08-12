Mert Müldür'den Lille'in Stoperine Olay Yanıt

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Mert Müldür, Lille mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Lille'in stoperi Meunier'in "Turu yüzde 1000 geçeceğiz" sözlerine cevap veren Müldür, "Thomas Meunier istediğini söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

Mert Müldür'den Lille'in Stoperine Olay Yanıt

Sarı-Lacivertli ekibin yıldızı Mert Müldür, Lille mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunurken Trabzonspor'un eski oyuncusu Meunier'in yaptığı açıklamalara da değindi.

İlk olarak takım arkadaşı Osayi-Samuel ile aralarındaki forma rekabeti hakkında Mert, "İzin biraz kısaydı ama takıma döndüğümüz için hepimiz mutluyuz. Milli takım güzeldi ama artık geride kaldı, şu an hepimiz Lille maçına odaklandık. Forma rekabeti her büyük takımda olur. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Oynayan ya da oynamayan, herkes takım için elinden gelenin en iyisini verirse hiçbir sorun çıkmaz" ifadelerini kullandı.

MEUNIER'E OLAY CEVAP

Mert Müldür, Trabzonspor'un eski oyuncusu Thomas Meunier'in 'Turu yüzde 1000 geçeceğiz" sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

"Hocanın söylediği gibi yarın sahada olacağım ve yüzde 100'ümü vereceğim. Hepimizin hedefi turu geçmek, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Thomas Meunier istediğini söyleyebilir. Bize göre de biz yüzde 100 tur atlamak istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf biz olacağız."

Etiketler
Fenerbahçe
Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu
U 20 Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi Filenin Genç Sultanları Yarı Finalde!
Cristiano Ronaldo’dan Veda Mesajı: Her Şey İçin Teşekkürler Cristiano Ronaldo’dan Veda Mesajı
Göztepe, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Başladı Göztepe, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Lezzetten Tavanın Dibini Sıyırıyor 30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Tavanın Dibini Sıyırıyor
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak