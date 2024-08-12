Mert Müldür'den Lille'in Stoperine Olay Yanıt

Sarı-Lacivertli ekibin yıldızı Mert Müldür, Lille mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunurken Trabzonspor'un eski oyuncusu Meunier'in yaptığı açıklamalara da değindi.

İlk olarak takım arkadaşı Osayi-Samuel ile aralarındaki forma rekabeti hakkında Mert, "İzin biraz kısaydı ama takıma döndüğümüz için hepimiz mutluyuz. Milli takım güzeldi ama artık geride kaldı, şu an hepimiz Lille maçına odaklandık. Forma rekabeti her büyük takımda olur. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Oynayan ya da oynamayan, herkes takım için elinden gelenin en iyisini verirse hiçbir sorun çıkmaz" ifadelerini kullandı.

MEUNIER'E OLAY CEVAP

Mert Müldür, Trabzonspor'un eski oyuncusu Thomas Meunier'in 'Turu yüzde 1000 geçeceğiz" sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

"Hocanın söylediği gibi yarın sahada olacağım ve yüzde 100'ümü vereceğim. Hepimizin hedefi turu geçmek, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Thomas Meunier istediğini söyleyebilir. Bize göre de biz yüzde 100 tur atlamak istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf biz olacağız."