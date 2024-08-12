Göztepe, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

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Göztepe, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

İzmir kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi ilk idmanı yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcular, pas çalıştı.

Kaynak: AA

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