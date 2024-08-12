Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı yeni transferi Cher Ndour, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki futbolcu Cher Ndour, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Yeni Transferi İstanbul'a Geldi - Resim : 1

CHER NDOUR KİMDİR?

2004 yılında İtalya'nın Brescia şehrinde doğan Cher Ndour futbola Atalanta altyapısında başladı. 2020 yılında Benfica'ya transfer olan Ndour, Portekiz temsilcisinin 23 yaş altı ve B takımlarında forma giydikten sonra 2023'te PSG ile anlaştı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Braga'ya kiralanan genç futbolcu, 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesi beklenen İtalyan orta sahanın, PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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