Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Galatasaray, Kolombiyalı stoperleri Davinson Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği belirtildi.

Aıklamada Davinson Sanchez'in tedavisine başlandığı da aktarıldı.

Kaynak: AA

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