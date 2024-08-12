Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Olimpiyatlardaki Başarısızlığın Faturasını Federasyonlara Kesti: 'Hesabını Verecekler'

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları dün yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye organizasyonu üç gümüş ve beş bronz olmak üzere toplam sekiz madalyayla 64’üncü sırada tamamladı. Milliler ayrıca 40 yıl sonra ilk kez olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı.

'FEDERASYONLAR BUNUN HESABINI VERECEK'

‘Sekiz madalyanın beklentilerin altında olduğunu’ belirten bakanın açıklamaları şöyle:

* Devlet, imkan sağlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir.

* Hazırlık süreçlerinde federasyonların bizden olan her türlü talebini karşıladık. Bütçelerinde iki üç kata varan destekler sağladık. Devlet olarak her türlü imkanı federasyon ve sporculara sunduk. Burada tabii ki herkesin ders çıkarması gerekiyor. Bunun içinde federasyonlar da var. Bizim de tabii ki özeleştiri yapmamız gerekiyor.

* Yasa gereği üç ay içinde federasyon seçimleri olacak. Biz de kulüpler de onların karnelerini değerlendirecek. Ben olumlu adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum.

*Her şeyi madalya olarak düşünmemek lazım. Ancak altın madalya çıkmadı, toplamda aldığımız sekiz madalya da bizim beklentimizin altında. Burada ciddi bir seyirci baskısı ve ilgisi vardı. Salonların dolu olması, sporcuların bazılarını etkilemiş olabilir. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. Basına, bize, sporculara, herkese görev düşüyor. Ama olaya olumlu bakmak gerekiyor.