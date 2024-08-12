Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Olimpiyatlardaki Başarısızlığın Faturasını Federasyonlara Kesti: 'Hesabını Verecekler'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin yaşadığı başarısızlığın faturasını federasyonlara kesti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Olimpiyatlardaki Başarısızlığın Faturasını Federasyonlara Kesti: 'Hesabını Verecekler'

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları dün yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye organizasyonu üç gümüş ve beş bronz olmak üzere toplam sekiz madalyayla 64’üncü sırada tamamladı. Milliler ayrıca 40 yıl sonra ilk kez olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı.

'FEDERASYONLAR BUNUN HESABINI VERECEK'

‘Sekiz madalyanın beklentilerin altında olduğunu’ belirten bakanın açıklamaları şöyle:

* Devlet, imkan sağlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir.

* Hazırlık süreçlerinde federasyonların bizden olan her türlü talebini karşıladık. Bütçelerinde iki üç kata varan destekler sağladık. Devlet olarak her türlü imkanı federasyon ve sporculara sunduk. Burada tabii ki herkesin ders çıkarması gerekiyor. Bunun içinde federasyonlar da var. Bizim de tabii ki özeleştiri yapmamız gerekiyor.

* Yasa gereği üç ay içinde federasyon seçimleri olacak. Biz de kulüpler de onların karnelerini değerlendirecek. Ben olumlu adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum.

*Her şeyi madalya olarak düşünmemek lazım. Ancak altın madalya çıkmadı, toplamda aldığımız sekiz madalya da bizim beklentimizin altında. Burada ciddi bir seyirci baskısı ve ilgisi vardı. Salonların dolu olması, sporcuların bazılarını etkilemiş olabilir. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. Basına, bize, sporculara, herkese görev düşüyor. Ama olaya olumlu bakmak gerekiyor.

Etiketler
Osman Aşkın Bak 2024 Paris Olimpiyatları
Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı
Moussa Sow'a Sürpriz Görev! Eski Fenerbahçelilerler Bir Araya Geliyor Moussa Sow'a Sürpriz Görev
Çorum FK, Maçlara 'Mehmetçik Vakfı' Yazılı Formayla Çıkacak Çorum FK, Maçlara 'Mehmetçik Vakfı' Yazılı Formayla Çıkacak
Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a Çok Konuşulacak Sözler: 'Emin Olduğum Bir Şey Var ki...' Mourinho'dan Okan Buruk'a Olay Sözler
Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya Transfer Tavsiyesi: 'Kesin Alınmalı' Volkan Demirel'den Mourinho'ya Transfer Önerisi
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki
30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Lezzetten Tavanın Dibini Sıyırıyor 30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Tavanın Dibini Sıyırıyor
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!