Moussa Sow'a Sürpriz Görev! Eski Fenerbahçelilerler Bir Araya Geliyor
Fenerbahçe'nin eski santraforu Moussa Sow, Makedonya'nın Gostivar takımında sportif direktörlük görevine geldi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Makedonya'nın Gostivar takımında sportif direktörlük görevine getirildi.
Gostivar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Moussa Sow'un kulüp yönetimimize katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolculuğumuza katılma kararı nedeniyle kendisini içtenlikle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
ESKİ FENERBAHÇELİLERLE BİR ARADA
Makedon takımının kadrosunda, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ın yanı sıra Erten Ersu, Alper Potuk ve Nabil Dirar gibi geçmişte Fenerbahçe forması giymiş isimler bulunuyor.
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